Μητέρα η Άσλεϊ Όλσεν - Γέννησε το πρώτο της παιδί υπό άκρα μυστικότητα

Η Άσλεϊ Όλσεν έφερε στον κόσμο το πρώτο της μωράκι υπό άκρα μυστικότητα.

Η Άσλεϊ Όλσεν κι η δίδυμη αδερφή της Μέρι Κέιτ, ήταν στη δεκαετία του '80 τα πιο διάσημα μωρά στις ΗΠΑ, αφού πρωταγωνιστούσαν στη σειρά Full House /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η 37χρονη σταρ καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Λούις Έισνερ πριν από μερικούς μήνες στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six.

Η Άσλεϊ Όλσεν με την εξίσου διάσημη αδερφή της Μέρι Κέιτ, σε fashion awards το 2011 /Φωτογραφία AP Images/Peter Kramer

Το ζευγάρι έδωσε στον γιο του το όνομα «Ότο». Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, αφού κι οι δύο φροντίζουν να κρατούν τη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

