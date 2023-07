Ντολφ Λούντγκρεν: Ο «Ιβάν Ντράγκο» παντρεύτηκε την αγαπημένη του στη Μύκονο

Ο Ντολφ Λούντγκρεν, ο ηθοποιός που είναι γνωστός ως Ιβάν Ντράγκο, από τις ταινίες «Rocky IV» του 1985 και «Creed II» του 2018, φαίνεται πως έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με την κατά σαράντα χρόνια νεότερη, αγαπημένη του Έμμα Κρόκνταλ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε μάλιστα στην Ελλάδα. Το μυστήριο έγινε την Παρασκευή 14 Ιουλίου, στη Μύκονο.

‘Rocky’ star Dolph Lundgren, 65, and Emma Krokdal, 25, seemingly get married in Greecehttps://t.co/2Eoo836IGU