Γιολάντα Καλογεροπούλου - Σταύρος Σβήγκος: Ένα χρόνο ερωτευμένοι!

H Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος εδώ κι έναν χρόνο είναι full in love, περνώντας μαζί ξεχωριστές στιγμές.

Το ζευγάρι των ηθοποιών έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο τα κοινά τους ενσταντανέ δε λείπουν στα social media.

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου κοινής πορείας, το ζευγάρι δημοσίευσε μια άκρως τρυφερή και καλοκαιρινή φωτογραφία του.

Συγκεκριμένα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι πάνω σε ένα σκάφος με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο της Γιολάντας Καλογεροπούλου και του Σταύρου Σβήγκου /Φωτογραφία Instagram

«One year of us», έγραψε η ηθοποιός ενώ το στιγμιότυπο αναδημοσίευσε στο προφίλ του κι ο Σταύρος Σβήγκος.

