Πολίτη: Αποχαιρετά την τρανς χορεύτρια που δολοφονήθηκε στο διαμέρισμά της

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου της Άννας, μιας τρανσέξουαλ χορεύτριας, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Φυλή στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκλονισμένη από τον χαμό της 46χρονης Κουβανής είναι και η Χριστίνα Πολίτη, η οποία γνώριζε το θύμα από τα drag show που έκανε στο νυχτερινό κέντρο «Οι κούκλες».

Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε την άτυχη χορεύτρια με ένα βίντεο που την έδειχνε να τραγουδά στη σκηνή του γνωστού μαγαζιού, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μερικά τρυφερά λόγια.

«We all loved you.. Anna μου.. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου, γιατί ψυχούλα ήσουν.. λαμπερή, φιλική, γεμάτη ταλέντο, αισιοδοξία και ζωντάνια. Θα μου λείψει η ανεπανάληπτη salsa σου, οι κουβέντες μας για την πατρίδα σου την Κούβα, τις δυσκολίες και τους αγώνες σου, την αγάπη σου για την Ελλάδα, μια χώρα που σε καλωσόρισε, σε αγάπησε αλλά αποδείχτηκε μοιραία για σένα, δυστυχώς .. Descanse en paz, querida..», σχολίασε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Πολίτη.

