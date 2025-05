Eurovision: Χωρίς συνεντεύξεις Τύπου ο φετινός διαγωνισμός - Οι αλλαγές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ελληνική αποστολή της Eurovision, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες η Κλαυδία και η ομάδα της αναμένεται να φτάσουν στη Βασιλεία της Ελβετίας για να ανέβουν στη σκηνή του διαγωνισμού της Εurovision. Ο φετινός θεσμός θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, όμως η διοργάνωση διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την περσινή, καθώς έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ αυστηροί κανονισμοί από την EBU.

Όπως είναι γνωστό, η περσινή Eurovision δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τις μουσικές εμφανίσεις, αλλά και για μια σειρά πολιτικών εντάσεων και αμφιλεγόμενων περιστατικών, από την αποβολή του Joost Klein, εκπροσώπου της Ολλανδίας, λόγω bullying σε δημοσιογράφο, έως τη viral στιγμή της Μαρίνας Σάττι που χασμουρήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

🚨 Big change at #Eurovision2025!

📢 No more post-semi-final press conferences.

🗣️ Only one official press conference – right after the Grand Final, with the winner.

#Eurovision #ESC2025 #EurovisionNews