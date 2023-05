Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί του Met Gala!

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου για τον κόσμο της μόδας σημαίνει Met Gala!

Στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης παρέλασαν όλοι οι celebrities της διεθνούς showbiz και, όπως κάθε χρόνο, τα έδωσαν όλα.

Φέτος ο λαμπερός θεσμός γιόρτασε την έκθεση «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», τιμώντας την κληρονομιά του Karl Lagerfeld που ηγήθηκε σε οίκους όπως Chanel και Fendi, ενώ δημιούργησε και το δικό του ομώνυμο brand.

Εξίσου σημαντικό με την έκθεση είναι και το red carpet στα διάσημα σκαλιά του Met.

Μάλιστα, το Met Gala που πολλές φορές αποκαλείται το Super Bowl της μόδας, έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο αξέχαστα celebrity red carpet look της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτή τη χρονιά το dress code που αναγραφόταν στην πρόκληση που έλαβαν οι καλεσμένοι έγραφε "In honor of Karl", ζητώντας από τους καλεσμένους να ντυθούν προς τιμήν τον Karl Lagerfeld, υιοθετώντας μερικά από τα πιο signature designs του, όπως τα Chanel tweeds ή τα χαρακτηριστικά black and white σχέδιά του.

Δείτε όλες τις εμφανίσεις από το Met Gala 2023

Jennifer Lopez

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με cut out δημιουργία του οίκου Ralph Lauren.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Rihanna

Το custom Valentino φόρεμά της αποτελείται από 30 υφασμάτινες καμέλιες, με 500 πέταλα η καθεμία.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Kendall Jenner

H Kendall Jenner με custom Marc Jacobs, σε μια δική της εκδοχή του στυλ του Karl Lagerfeld.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Gigi Hadid

Ένα edgy look με διαφάνειες και την υπογραφή του οίκου Givenchy.

(Photo by CJ Rivera/Invision/AP)

(Photo by CJ Rivera/Invision/AP)

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Anne Hathaway

Η ηθοποιός με ένα Versace dress από tweed, αντλώντας έμπνευση από τον οίκο Chanel.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Brooklyn Beckham και Nicola Peltz

Το ζευγάρι εμφανίστηκε με Valentino στα σκαλιά του Met σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις!

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Kylie Jenner

Με κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα Jean Paul Gaultier.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jared Leto

Ο σταρ που σύντομα θα υποδυθεί τον Karl Lagerfeld, ντύθηκε Choupette. Πρόκεται για τη γάτα του γνωστού σχεδιαστή.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Kim Kardashian

Μια ακόμα εντυπωσιακή της εμφάνιση σε Met Gala με την υπογραφή του Daniel Roseberry από τον οίκο Schiaparelli και αποτελείται από 50.000 πέρλες και 16.000 κρύσταλλα.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Carla Bruni

Επέλεξε να τιμήσει τον καλό της φίλο με ένα look του από την συλλογή του brand Karl Lagerfeld το 2001, σε black and white.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

(Photo by CJ Rivera/Invision/AP)

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Ashley Graham

Το supermodel με δημιουργία Harris Reed.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Cardi B

Με sculptural δημιουργία Chenpeng Studio.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Cara Delevingne

Το μοντέλο με Karl Lagerfeld outfit.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Paris Hilton

Η Paris Hilton στο πρώτο της Met Gala με look Marc Jacobs.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Serena Williams

Η θρυλική τενίστρια ανακοίνωσε την δεύτερη εγκυμοσύνη της στο Met Gala 2023, με ένα dramatic Gucci look.

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

