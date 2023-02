Victor Vernicos: Αυτή είναι η συγγένειά του με τη Μαρίνα Βερνίκου

Δείτε όσα είπε ο Victor Vernicos στην εκπομπή του ΣΚΑΪ

Ο 16χρονος Victor Vernicos είναι ο νεαρός καλλιτέχνης που θα εκπρoσωπήσει φέτος τη χώρα μας στην Eurovision, με το τραγούδι What They Say.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή Γεια σου, δήλωσε ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού τον Μάιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη συγγενική του σχέση με τη φωτογράφο Μαρίνα Βερνίκου.

Ο Victor Vernicos θα είναι ο νεότερος διαγωνιζόμενος στην Eurovision

«Είμαι ενθουσιασμένος, θέλω τόσο πολύ να πάω στο Λίβερπουλ. Αγαπούσα την Eurovision από πάρα πολύ μικρός, το πρώτο τραγούδι που είπα σε live, είναι τραγούδι που είχε παρουσιαστεί στην Eurovision… Όλα όμως άρχισαν από ένα τραγούδι που έγραψα στα 14 μου κι έκανα μόνος μου και την παραγωγή. Ήξερα ότι θέλω να το βγάλω κάπου αυτό το τραγούδι μου, γιατί ήταν το αγαπημένο μου από αυτά που είχα γράψει. Ποιος καλύτερος τρόπος λοιπόν από το να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στην Eurovision;», είπε αρχικά

«Άρχισα να κάνω μαθήματα πιάνου στα 4 μου, στα 8 άρχισα φωνητική, κιθάρα στα 10, έκανα έναν χρόνο μουσικής τεχνολογίας στα 11 κι απο εκεί και μετά άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια και να κάνω τις δικές μου παραγωγές», πρόσθεσε ο νεαρός ποπ σταρ.

H εντυπωσιακή Μαρίνα Βερνίκου είναι θεία του Victor Vernicos /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ενθουσιάζομαι στη σκέψη που θα ανέβω σε μια τέτοια σκηνή αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που έχεις να κάνεις… Θέλω να κάνω ό,τι καλυτερο μπορώ για την Ελλάδα… Τα σχόλια δε με αγχώνουν τόσο. Πάντα όταν γράφω τα τραγούδια μου τα βάζω πρώτα στον πατέρα μου… Και οι δυο γονείς μου είναι πολύ υποστηρικτικοί. Η Μαρίνα Βερνίκου είναι θεία μου, είναι ξαδέρφη της μητέρας μου», αποκάλυψε κλείνοντας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media