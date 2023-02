Eurovision 2023: Σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα;

Δείτε βίντεο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision από το Breakfast@Star

Tο βράδυ της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι ο 16χρονος Victor Vernicos θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2023 με το τραγούδι What They Say.

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας η κλήρωση κατανομής των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και θα περάσουν από τους ημιτελικούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος θα διαγωνιστούν στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 11 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει στις 9 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 13 Μαΐου.

Αναλυτικά οι χώρες που θα συμμετάσχουν στον κάθε ημιτελικό:

Α΄Ημιτελικός

Κροατία

Ιρλανδία

Λετονία

Μάλτα

Νορβηγία

Πορτογαλία

Σερβία

Αζερμπαϊτζάν

Τσεχία

Φινλανδία

Ισραήλ

Μολδαβία

Ολλανδία

Σουηδία

Ελβετία

Β’ Ημιτελικός

Αρμενία

Βέλγιο

Κύπρος

Δανία

Εσθονία

Ελλάδα

Ισλανδία

Ρουμανία

Αλβανία

Αυστραλία

Αυστρία

Γεωργία

Λιθουανία

Πολωνία

Άγιος Μαρίνος

Σλοβενία ​​

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media