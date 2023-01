Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: «Είναι ολέθριο» είπε ο Νίκολας Κέιτζ για τον θάνατό της

Δείτε βίντειο για τον θάνατο της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ από το Breakfast@Star

Mετά την εισαγωγή της σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας λόγω ανακοπής καρδιάς το βράδυ της Πέμπτης, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ έφυγε από τη ζωή στα 54 της χρόνια, όπως δήλωσε η μητέρα της, Πρισίλα.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ έσπευσαν να στείλουν τα συλληπτήρια τους στην οικογένεια της μοναχοκόρης του Έλβις Πρίσλεϊ.

Νίκολας Κέιτζι & Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στην πρεμιέρα της ταινίας Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι το 2001 στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Kevork Djansezian

Ο Νίκολας Κέιτζ δεν έκανε κάποια ανάρτηση στα social media, ωστόσο, προχώρησε σε μερικές δηλώσεις στο Holywood Reporter, για τον θάνατο της πρώην συζύγου του.

«​Είναι ολέθριο» είπε, χαρακτηρίζοντας τη δυσάρεστη είδηση που έμαθε και πρόσθεσε: «Η Λίζα είχε το μεγαλύτερο χαμόγελο από οποιονδήποτε γνώρισα ποτέ».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον αδικοχαμένο γιο της τραγουδίστριας, Μπέντζαμιν, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020. «Βρίσκω κάποια παρηγοριά στην ελπίδα ότι θα βρεθεί και πάλι με τον γιο της, Μπέντζαμιν», ανέφερε.

Nicolas Cage shared an emotional tribute to Lisa Marie Presley after her tragic death on Thursday https://t.co/8AsftwV28q pic.twitter.com/MQsGRXBEqg