Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Παραπατούσε στις Χρυσές Σφαίρες, δύο μέρες πριν πεθάνει

Σοκαρισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος για τον θάνατο της κόρης του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μουσικός, τραγουδίστρια και μοναχοπαίδι του θρύλου του rock n' roll, Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε χθες Πέμπτη μετά από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.

Δύο μέρες πριν το θάνατό της, φανερά καταβεβλημένη, εμφανίστηκε ως επίτιμη καλεσμένη στις Χρυσές Σφαίρες όπου ήταν υποψήφια για βράβευση η ταινία «Έλβις» για τη ζωή του πατέρα της Έλβις Πρίσλεϊ.

Μάλιστα όταν o Όστιν Μπάτλερ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού ρόλου για την ταινία, ευχαρίστησε την Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ που τον χειροκροτούσε από κάτω.

Η εικόνα της στις «Χρυσές Σφαίρες» το βράδυ της Τρίτης είχε προκαλέσει σε πολλούς ανησυχία, αφού την είδαν να παραπατάει και να προσπαθούν να την κρατήσουν οι άνθρωποι που ήταν δίπλα της.

Στο βίντεο φαίνεται η κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ να περπατά με αργό και ασταθές βήμα και μάλιστα οι χρήστες του διαδικτύου εξέφραζαν την ανησυχία τους γράφοντας «Τι συμβαίνει με τη Λίζα;».

Σε μια συνέντευξη στο Extra, η 54χρονη φαινόταν να χρειαζόταν να κρατήσει τον Τζέρι Σίλινγκ —έναν μακροχρόνιο φίλο του αείμνηστου πατέρα της, Έλβις Πρίσλεϊ— ενώ έδινε συνέντευξη στον Μπίλι Μπους. «Θα σου πιάσω το χέρι», είπε στον Σίλινγκ καθώς τύλιξε το δεξί της χέρι γύρω από το δικό του. Ενώ η τραγουδίστρια συνέχισε να επαινεί τον Όστιν Μπάτλερ για μια τέτοια «αυθεντική» και «αυθεντική» απεικόνιση του Βασιλιά της Ροκ, οι θαυμαστές δεν μπορούσαν παρά να παρατηρήσουν ότι η ομιλία της φαινόταν πιο αργή από το συνηθισμένο και έμοιαζε λίγο «αδύναμη».

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.



The latest: https://t.co/juXPWBQj4G pic.twitter.com/mxkEp98rSU