Τα πρώτα βασιλικά γενέθλια του Καρόλου – Η ιδιαίτερη φωτογραφία

Στιγμιότυπα απο δημόσιες εμφανίσεις του βασιλιά Καρόλου/ φωτογραφίες AP

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Κάρολο, αφού γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια ως βασιλιάς. Ο Κάρολος γίνεται 74 ετών και είναι η πρώτη χρονιά χωρίς την μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, και μονάρχη της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Hello, δεν πρόκειται να κάνει κάτι το ιδιαίτερο για τα γενέθλιά του, καθώς θα τα περάσει ήσυχα και ιδιωτικά με τη σύζυγό του Καμίλα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ πριν από λίγο έδωσε μια φωτογραφία στη δημοσιότητα, όπου βλέπουμε τον βασιλιά Κάρολο να έχε ακουμπήσει στον κορμό ενός γέρικου δέντρου, ενώ κρατά ένα μπαστούνι.

Παράλληλα, η μπάντα του Ιππικού Βασιλικού Οίκου ερμήνευσε το «Happy Birthday» κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν κανονιοβολισμοί σε όλη την πρωτεύουσα και θα ακολουθήσει χαιρετισμός από 41 όπλα του πυροβολικού «the King's Troop Royal Horse Artillery» στο Γκριν Παρκ του Λονδίνου, ενώ αμέσως μετά η «Μπάντα της Σκωτσέζικης Φρουράς» θα παίξει το Happy Birthday στο πάρκο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η οικογένειά του ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στον βασιλιά για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter γράφοντας: «Ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά!».

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5