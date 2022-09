Σε δίκη παραπέμπεται η Σακίρα - Αντιμέτωπη με φυλάκιση για φοροδιαφυγή

Ο Πικέ και η Σακίρα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα φέρεται να την απάτησε

Η Σακίρα διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο όχι μόνο στα προσωπικά της, μετά το τέλος του γάμου της με τον Πικέ, και τη δημοσιοποίηση της νέας του σχέσης, αλλά και στα επαγγελματικά της, αφού κινδυνεύει με οκτώ χρόνια φυλάκισης λόγω φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εντολή Ισπανού δικαστή, η διάσημη τραγουδίστρια θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου για φερόμενη φορολογική απάτη 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Σακίρα προειδοποιήθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο ότι κινδύνευε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και οκτώ ετών.

Μάλιστα, οι Ισπανοί εισαγγελείς απαιτούσαν να της επιβληθεί και πρόστιμο της τάξεως των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ για έξι κατηγορίες εξαπάτησης του κράτους, το διάστημα από το 2012 έως και το 2014.

H Σακίρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη ενώπιον του δικαστηρίου για φερόμενη φορολογική απάτη 14,5 εκατομμυρίων ευρώ / Φωτογραφία AP

Μπορεί να έχει ήδη υποβάλει στην εφορία το ποσό των τριών εκατομμύριων ευρώ, ωστόσο η υπόθεση θα εκδικαστεί τους επόμενους μήνες.

