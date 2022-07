Η φωτογραφία της Μάγκυς Χαραλαμπίδου από τα 90s με τον Alice Cooper

Οι Scorpions και ο Alice Cooper εμφανίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για χάρη του ελληνικού κοινού που τραγουδούσε όλες τις επιτυχίες τους.

Με αφορμή τη συναυλία του Alice Cooper, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου πόσταρε στο λογαριασμό της στο Instagram ενσταντανέ από τη δεκαετία του ’90, όπου ποζάρει πλάι πλάι με τον διάσημο ρόκερ.

«Ω Θεέ μου! Κοιτάξτε τι βρήκα! Αναγνωρίζεις ποιοι είναι; Χαχαχαχα! Ο χρόνος περνάει κι εμείς είμαστε εδώ πιο δυνατοί από ποτέ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδεψε τη φωτογραφία η DJ, ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια.

Θυμίζουμε ότι ο ρόκερ που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του ’70 με τραγούδια όπως το School’s Out (For Summer), στα τέλη του ’80 επέστρεψε στα πράγματα με τα μεγαλύτερα hits της καριέρας του, όπως το Poison και το Bed of Nails.

