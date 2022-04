Γουίλ Σμιθ: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά το δημόσιο χαστούκι στον Κρις Ροκ

Δείτε βίντεο για τον Γουίλ Σμιθ από το Breakfast@Star

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου ο Γουίλ Σμιθ κατάφερε να γίνει ο πιο πολυσυζητημένος celebrity στον πλανήτη, αφού ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ και χαστούκισε τον Κρις Ροκ, μετά από ένα κακόγουστο αστείο που έκανε για το κούρεμα της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, που πάσχει από αλωπεκία.

Από τότε, λόγω της αρνητικής δημοσιότητας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προσπαθεί να σώσει την καριέρα του. Τα πρότζεκτ που συμμετέχει έχουν μπει στον «πάγο», ενώ αποχώρησε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Σμιθ σόκαρε την παγκόσμια κοινή γνώμη χαστουκίζοντας τον Ροκ στη σκηνή των Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο αφροαμερικανός σταρ νοσηλεύεται σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης, προκειμένου να «μάθει να διαχειρίζεται το στρες και την έντασή του».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, o Σμιθ έχει μετανιώσει για την κίνησή του αυτή. «Θέλει να αναζητήσει την ψυχική του ηρεμία και να προσπαθήσει να ξεπεράσει όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και τόσο καιρό. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάχη της καριέρας του. Θα είναι σε ένα πολυτελές θέρετρο που χρησιμοποιείται από τους πλουσιότερους και διασημότερους ανθρώπους», αναφέρει.

Το χαστούκι επισκίασε τη μεγάλη νίκη του Σμιθ στα Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Will Smith Rumored To Have Checked In To Luxury Rehab Clinic After Slapping @chrisrock At The Oscars https://t.co/qs3zFdrfJL