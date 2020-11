Η κατάσταση της υγείας της Ζαρίφη - Έκανε ξανά τεστ για κορωνοϊό

Η Κατερίνα Ζαρίφη κόλλησε κορωνοϊό και ήταν ένα από τα θετικά κρούσματα που βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην ομάδα του Just the 2 of us.

H γνωστή παρουσιάστρια μπήκε σε καραντίνα στο σπίτι της, ενώ κάποιες μέρες ανέβασε μέχρι και 39 πυρετό.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και τηρούσε όλα τα μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να μην νοσήσει.

Σήμερα, λοιπόν, η Κατερίνα έκανε ξανά τεστ κορωνοϊού και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα την έκανε να χαμογελάσει! Η παρουσιάστρια βρέθηκε αρνητική, γεγονός που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram.