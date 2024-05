Μεγάλη Πέμπτη με δύο ταινίες σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Δείτε το trailer της ταινίας «SCOOBY DOO! ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ»

Τη Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου στο Star σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή στις 09:15 η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Scooby Doo! Επιστροφή στο νησί» και στις 12:45 η δραματική ταινία «2 Hearts».

SCOOBY DOO! ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (SCOOBY DOO: RETURN TO ZOMBIE ISLAND)

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου στις 09:15 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Ο Σκούμπι Ντου και η απίθανη παρέα του κερδίζουν ένα πακέτο διακοπών σε έναν τροπικό παράδεισο. Σύντομα, όμως, διαπιστώνουν ότι ο προορισμός τους είναι ένα νησί, που τους είναι τρομακτικά οικείο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέρεμι Άνταμς

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη

2 HEARTS

Ρομαντικό δράμα, Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου στις 12:45 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο διαφορετικών ανδρών, από δύο διαφορετικές δεκαετίες, των οποίων οι κόσμοι συγκρούονται με τον πιο απίθανο τρόπο. Δύο επικές ιστορίες, που ξετυλίγονται ταυτόχρονα, εμβαθύνοντας στις ζωές δύο ανδρών, που ερωτεύονται και δίνουν μάχη με μυστηριώδεις ασθένειες. Δύο μοναδικές ιστορίες αγάπης ανάμεσα στον 19χρονο φοιτητή Κρίστοφερ και τη Σαμ, καθώς και του εξόριστου Κουβανού Χόρχε με την αεροσυνοδό Λέσλι. Μπορεί οι ζωές τους να εξελίσσονται σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικούς χρόνους, μια κρυφή σύνδεση, όμως, τους φέρνει κοντά στην πιο δραματική στιγμή.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στο βιβλίο του Έρικ Γκρέγκορι με τίτλο «All my tomorrow: A story of tragedy, transplant and hope».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λανς Χουλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέικομπ Ελορντί, Έινταν Κάντο, Τιέρα Σκόβμπι, Ράντα Μίτσελ

Δείτε το trailer της ταινίας «2 HEARTS»

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media