Γνωστή τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή στα 78 της!

Η Reddy είχε δώσει μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις το 2013

Έφυγε από τη ζωή η Helen Reddy, η γυναίκα που έγραψε τον φεμινιστικό ύμνο «I Am Woman» στην… επαναστατική δεκαετία του ’70.

Στο G’DAY USA GALA στο Hollywood Palladium το 2015 /Φωτογραφία AP Images

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το προσκήνιο, γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1941 και ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό της μετά από νίκη της σε διαγωνισμό ταλέντων.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν η διασκευή στο «I Don't Know How To Love Him» από το μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar».

Το 1978 κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images

Στο βιογραφικό της έχει αρκετές επιτυχίες με μεγαλύτερο hit το «I Am Woman» που έγινε φεμινιστικός ύμνος και της χάρισε το βραβείο Grammy.

Για την επιτυχία της με το «I Am Woman» που περιείχε τον στίχο «I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore» (Είμαι γυναίκα άκουσε τοn βρυχηθμό μου, σε αριθμούς πολύ μεγάλους για να αγνοήσεις) ευχαρίστησε τον Θεό που τη βοήθησε να εκτοξεύσει την καριέρα της.

To 1973 κέρδισε βραβείο Grammy /Φωτογραφία AP Images

Για ένα διάστημα είχε παρουσιάσει στην αμερικανική τηλεόραση τη δική της εκπομπή, ενώ είχε ανέβει κι αρκετές φορές στο θεατρικό σανίδι.

Το «I Am Woman» είχαν τραγουδήσει και τα κορίτσια του «Sex & the City» στη δεύτερη ταινία