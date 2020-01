Τα συγκινητικά μηνύματα των αστέρων του αθλητισμού για τον Κόμπι

Ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς / AP Video

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του θρύλου του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του στην Καλιφόρνια.

Ήδη χιλιάδες κόσμου ανήρτησαν μηνύματα λατρείας για τον αστέρα του ΝΒΑ και εκφράζουν τη θλίψη τους για το δυστύχημα, ανάμεσά τους, και άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού.

«Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω» έγραψε ο Γιουσέιν Μπολτ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε ο μπασκετμπολίστας των Ατλάντα Χωκς, Βινς Κάρτερ.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Αμερικανού μπασκετμπολίστα εξέφρασε μέσω Twitter και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μεγάλος Κόμπι Μπράιαντ και τρεις ακόμα σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια. Αυτά είναι φρικτά νέα!».

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!