Νεκρός ο θρύλος του NBA, Κόμπι Μπράιαντ - Έπεσε το ελικόπτερό του

Ο σταρ του ΝΒΑ σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου / AP Video

«Πάγωσε» ο παγκόσμιος αθλητισμός στην είδηση της τραγικής κατάληξης του πρώην μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το TMZ.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Ο 41χρονος θρυλικός μπασκετμπολίστας φαίνεται πως ταξίδευε μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE