Ουκρανία: Από το καταφύγιο η συνέντευξη Τύπου Δένδια – Κουλέμπα

«Για την Ελλάδα, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των χωρών είναι το “Ευαγγέλιο” της εξωτερικής πολιτικής μας».

Αυτό υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, η οποία έγινε σε καταφύγιο, καθώς ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες την ώρα που συναντιόντουσαν στο γραφείο του στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας είπε πως το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις καθημερινά δέχονται βάρβαρες επιθέσεις, που προκαλούν δεκάδες τραυματισμούς και θανάτους.

Πριν τη συνάντηση με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο Νίκος Δένδιας περπάτησε στους δρόμους του Κιέβο

«Τις επιθέσεις αυτές τις καταδικάζουμε εντονότατα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Ελλάδας και Ουκρανία υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης / Φωτογραφία: twitter / NikosDendias

«Η επίσκεψη μου είναι συμβολική. Είμαι εδώ σήμερα για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, του ελληνικού λαού στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και τον ουκρανικό λαό», σημείωσε ο κ. Δένδιας, ο οποίος καταδίκασε πλήρως τον αναθεωρητισμό.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης - Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u