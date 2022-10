«Λέτε ότι θα έρθετε βράδυ στην Ελλάδα, σκέφτεστε να επιτεθείτε κ.Ερντογάν;»

Video από την ανταπόκριση της Μ. Ψαρά από την Πράγα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (6/10), για την κριτική Μακρόν στον Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε απτόητος τις απειλές εναντίον την Ελλάδας ακόμα και από την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Πράγα. Η απεσταλμένη του Star Μαρία Ψαρά, ρώτησε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο: «Λέτε ότι θα έρθετε βράδυ στην Ελλάδα, σκέφτεστε να επιτεθείτε;».

Στη συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος από την πρωτεύουσα της Τσεχίας, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις. Ακολουθεί η ερώτηση που δέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν από το Star:

Μαρία Ψαρά: «Κύριε Πρόεδρε έχω μια ειλικρινή ερώτηση. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα έρθετε βράδυ στην Ελλάδα; Αλήθεια σκέφτεστε να επιτεθείτε στην Ελλάδα;»

Ερντογάν: «Το θέμα το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Όποια χώρα μας ενοχλεί, μας επιτίθεται, η απάντησή μας σε όλους είναι ότι "μπορεί μια νύχτα να έρθουμε ξαφνικά". Έτσι πρέπει να το γνωρίζουν, έτσι πρέπει να το καταλάβουν. Από εδώ και στο εξής, όπως το καταλάβατε εσείς, έτσι μάλλον το κατάλαβαν και αυτοί».

"We may suddenly come one night".

