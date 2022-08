Ηλιόπουλος: «Δημοκρατικό καθήκον η απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη» 

«Η απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί σήμερα δημοκρατικό και πατριωτικό καθήκον», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, στην απάντησή του στα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων και το δημοσίευμα του Politico.

«Στην αρχή διέρρεαν ότι παρακολουθούσαν πολιτικό αρχηγό για σχέσεις του με την Κίνα. Μετά, ότι το ζήτησαν οι υπηρεσίες της Αρμενίας και της Ουκρανίας, για να διαψευστούν κατηγορηματικά και να το μαζέψουν άρον άρον. Και τώρα ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη μας ενημέρωσε ότι υπάρχει σχέδιο πολιτικής ανωμαλίας και απειλής του πολιτεύματος, την ίδια ώρα που κυβερνητικές πηγές διαρρέουν επίσημα στο σημερινό ρεπορτάζ των Financial Times πως πίσω από όλα βρίσκεται η Ρωσία» δήλωσε ο κ. Ηλιόπουλος.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει επίσης: «Οι γελοίες δικαιολογίες του κ. Μητσοτάκη και των συνεργατών του θα ήταν για γέλια, εάν δεν ήταν πραγματικά για κλάματα. Έχουν φθάσει στο απώτατο σημείο αυτοεξευτελισμού, διακινδυνεύοντας την εθνική διπλωματία, μόνο και μόνο για να καλύψουν τις ευθύνες τους πίσω από δήθεν «εθνικούς λόγους». Απειλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το παρακράτος που έχει στήσει για να παρακολουθεί βουλευτές, ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους. Το ερώτημα που θα απαντήσει αύριο είναι απλό: Ποιους και γιατί;».

Ο κ. Ηλιόπουλος πρόσθεσε, όσον αφορά το δημοσίευμα του Politico:

«Πρώτον, σε ξεκάθαρη αντίθεση με αυτά που είπε ο κ Οικονόμου, το Politico όχι μόνο δεν αποσυνδέει την υπόθεση του Predator με αυτήν των υποκλοπών, αλλά χρησιμοποιεί για μια ακόμη μια φορά τον όρο «predatorgate» για να αναφερθεί στο σκάνδαλο και στη συζήτηση που θα γίνει στη βουλή την Παρασκευή ("A political leaders' debate on Predatorgate will take place in Athens on Friday").

Δεύτερον, πουθενά το Politico δεν ανασκευάζει οτιδήποτε σε σχέση με τις χθεσινές του αναφορές στην επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου.



Πουθενά δεν ανασκευάζει ότι με αυτήν την επιστολή η Κυβέρνηση:

-στηλιτεύει τα "πολιτικά ΜΜΕ" που ανέδειξαν την υπόθεση,

-αποθαρρύνει τη γραπτή αλληλογραφία και καλεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να συνομιλούν κατ' ιδίαν με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο για όποιο θέμα προκύψει και

- ουσιαστικά ζητάει από την ΕΕ να "Μην ασχολείται" ("Butt out").

Το μόνο που επισημαίνει το σημερινό playbook είναι ότι η Κυβέρνηση δημοσίευσε την επιστολή, η οποία, όπως τονίζει, «επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Politico» και τόνισε εκ των υστέρων ότι «αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το Predator και δηλώνει (ενεστώτας) ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής για την επιβεβαίωση των γεγονότων».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο