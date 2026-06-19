Ιαπωνία: Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

🇯🇵 | Um grande incêndio, iniciado em uma sala de música, atingiu na manhã desta sexta-feira, 19, uma escola primária na região de Kita, em Tóquio, capital do Japão. As chamas foram rapidamente controladas.



Dez pessoas precisaram de atendimento médico, em sua maioria crianças,… pic.twitter.com/d7m2QcE0Hn — OHF News (@OHFNews) June 19, 2026

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

WATCH: Fire has erupted at an elementary school in Tokyo, Japan; reports indicate children remain trapped inside. pic.twitter.com/4tIQutRUun — Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

