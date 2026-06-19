Ιαπωνία: Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο

8 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα

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Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.
 

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