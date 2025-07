Σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη – Απίστευτες εικόνες από το μετρό

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη Δευτέρα τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Από τις βροχές παρέλυσαν επίσης οι μετακινήσεις στους δρόμους και η κίνηση στα αεροδρόμια της μεγαλούπολης.

Προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες έχουν εκδοθεί επίσης για την Ουάσινγκτον, τη Βαλτιμόρη, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, ενώ σε κατάσταση συναγερμού είναι το αεροδρόμιο Ρίγκαν.

🚨 Devastating floods hit New Jersey, USA 🇺🇸 after extreme rainfall on July 14, 2025! 🌧️ Homes submerged, roads washed out, communities in crisis. Share this to spread awareness! #NJFloods #ClimateCrisis #HelpNJ pic.twitter.com/vRfkilwJTK — NewsDaily🪖🚨🪖 (@XNews24_7) July 15, 2025

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες ώρες που είναι επικίνδυνες για τους πολίτες.

BREAKING: More horrible flood footage from Plainfield, NJ — moments ago.



Why are we experiencing so many floods? pic.twitter.com/FvzWKgKbuG — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 15, 2025

Στα social media οι εικόνες προκαλούν σοκ. Δρόμοι στη Νέα Υόρκη μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, οδηγοί ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου, ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σημεία που είχαν κληθεί για να παράσχουν βοήθεια.

Severe flooding hits New York City and surrounding areas after intense rainfall on with a Flash Flood Warning in effect until 9:30 PM EDT for all five boroughs, including Monsey, per NWS.



Manhattan’s FDR Drive and the 1 train platform at 23rd Street Station are inundated,… pic.twitter.com/vcgNYrYkUe — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) July 15, 2025

Το Μετρό της Νέας Υόρκης ανέστειλε τη λειτουργία του, καθώς πολλοί σταθμοί πλημμύρισαν και αρκετοί επιβάτες εγκλωβίστηκαν.

Ah yes, the New York City subway on a rainy day—because nothing says “world-class city” like flooded platforms and trains. pic.twitter.com/KVHtjntGUz — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 15, 2025

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καθώς οι δρόμοι της μεγαλούπολης πλημμύρισαν μέσα σε μία ώρα.

Meanwhile at the 28th street subway NYC pic.twitter.com/DcRwftOhyL — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) July 15, 2025

Τα αεροδρόμια σε όλη την Ανατολική Ακτή αντιμετώπισαν προβλήματα, καθώς 1.966 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 10.000 σημείωσαν καθυστερήσεις.

Παράλληλα, λόγω των πλημμυρών έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στον αυτοκινητόδρομο Cross Bronx Expressway στην Jerome Avenue.

