Νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε λίγο μετά τις 15:40 (ώρα Ελλάδας) νέο κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπερ Σεβά με αναφορές για τουλάχιστον 17 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν σε όλη τη χώρα. Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχουν πληγεί τοποθεσίες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό της Χάιφα. Πολυάριθμες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπερ Σεβά.

Λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας και Ισραήλ), ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός έληξε και οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

«Βλέπετε εικόνες από τον ουρανό κατά την άφιξη ιρανικών πυραύλων», περιέγραψε στον αέρα παρουσιαστής ειδήσεων στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στο Ισραήλ. Οι εικόνες σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδωση προβάλλονταν υπό τον ήχο ενός ιρανικού στρατιωτικού εμβατηρίου.

Σύμφωνα με εκτίμηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, σε αυτή την τελευταία επίθεση.

Πολίτες σε καταφύγιο στο Τελ Αβίβ - Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 16:00 ότι ο συναγερμός έληξε / AP

Η Magen David Adom, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, τόνισε πως 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Ανάμεσά τους ένας 16χρονος, ο οποίος χτυπήθηκε στη Χάιφα από θραύσματα στο άνω μέρος του σώματος και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα όπου έχουν ληφθεί αναφορές για ζημιές λόγω των επιθέσεων», ανέφερε ο στρατός.

Συστήματα της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στο Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, μετέδωσε σήμερα λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YCJ News.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει στρατιωτική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο.

