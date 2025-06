Αυστρία: Ο δράστης είχε αφήσει σημειώμα αυτοκτονίας πριν την επίθεση

Aυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το μακελειό σε σχολείο της Αυστρίας. Η κοινωνία είναι σοκαρισμένη με το φρικτό έγκλημα, με την κυβέρνηση να κηρύσσει τριήμερο εθνικό πένθος.

Μια γυναίκα που είχε διακομιστεί βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο μετά την επίθεση ενόπλου σε σχολείο του Γκρατς, έχασε το απόγευμα τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανεβάζοντας σε 10 τον αριθμό των νεκρών.

10 people dead in school shooting in Austria.



The perpetrator was 21 year old former student who suffered from bullying pic.twitter.com/Vcg4M6Isdc