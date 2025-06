«Κατεβάστε με!»: Έλυσε τη ζώνη αλεξίπτωτου και έπεσε από ύψος 50 μέτρων!

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 19χρονο κορίτσι από τη Σερβία, η οποία, στην προσπάθειά της να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς, έπαθε κρίση πανικού, έλυσε τη ζώνη της και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές της Tijana Radonjic. Η κοπέλα, σε κατάσταση πανικού, προσπαθεί να «απεγκλωβιστεί» από την άβολη κατάσταση που έχει βρεθεί. «Κατεβάστε με», φώναζε και έλυσε τη ζώνη του αλεξίπτωτου. Δευτερόλεπτα αργότερα, έπεσε στο κενό από ύψος 50 μέτρων στην Ανδριατική.

Tijana Radonjic, a 19-year-old from Serbia, died after falling over 50 meters during a parasailing video shoot in Becici, near Budva, Montenegro, on May 28, 2025.

Reports say that she unbuckled her seatbelt, possibly due to a panic attack, but her family disputes this.

Sad. pic.twitter.com/iiiI857bY4