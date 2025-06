Κολοράντο: Άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ σε φιλοϊσραηλινή διαδήλωση

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε μια στοχευμένη, κατά το FBI, τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με κεντρικό αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Μπόλντερ, Στίβεν Ρέντφερν, φάνηκε πιο συγκρατημένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

BOULDER, COLORADO - Apparent video shows the suspect in the targeted terror attack holding Molotov cocktails. pic.twitter.com/3LgCGji7tq — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 1, 2025

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω προς το παρόν ότι η ενέργεια είχε στόχο συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», είπε. «Οι πρώτες κλήσεις ανέφεραν πως υπήρχε άνδρας που ήταν οπλισμένος και ότι άνθρωποι καίγονταν. Οι αστυνομικοί μας έφθασαν πολύ γρήγορα επιτόπου. Όταν φθάσαμε βρήκαμε αρκετούς τραυματίες με εγκαύματα και άλλα τραύματα», εξήγησε ο κ. Ρέντφερν.

Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ο ύποπτος υποδείχθηκε στους αστυνομικούς επιτόπου, συνελήφθη αμέσως και τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Terror attack in Boulder, Colorado against jewish and activist during a “Run for their lives” to release the hostages held by Hamas in Gaza.

Injured on scene including children.

This what “globalize the intifada” means. Terror attack after terror attack. pic.twitter.com/sRzdlES9lH — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) June 1, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν τουλάχιστον έξι τραυματίες, κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση.

Η ισραηλιτική οργάνωση ADL (Anti-Defamation League) έκανε λόγο από την πλευρά της για «επίθεση» κατά τη διάρκεια «εβδομαδιαίας συγκέντρωσης μελών της εβραϊκής κοινότητας που τρέχουν, ή κάνουν πορείες, για τους ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, άνδρας έριξε κάτι που έμοιαζε με βόμβες μολότοφ εναντίον ομάδας διαδηλωτών για τους ομήρους.

Reports of a deadly attack against pro-Israel protestors in Boulder, Colorado



Allegedly a Molotov Cocktail thrown with multiple killed



THIS COMES ON THE SAME DAY THE THE MEDIA SPREAD A BLOOD LIBEL



Jews are not safe in America right now



pic.twitter.com/ngj0DW5eS2 — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) June 1, 2025

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται άνδρας, γυμνόστηθος, με δυο μπουκάλια στα χέρια και φλόγες σε χώρο με γρασίδι. Ο συλληφθείς φώναζε μεταξύ άλλων «η Παλαιστίνη είναι ελεύθερη».

«Πληροφορηθήκαμε με λύπη ότι ρίχτηκε εμπρηστικός μηχανισμός εναντίον συμμετεχόντων στην πορεία “Run for Their Lives”, για την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εβραϊκή κοινότητα στην Μπόλντερ.

«Είμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό όσων έγιναν μάρτυρες αυτής της φρικιαστικής επίθεσης και προσευχόμαστε οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε» για το γεγονός στην Μπόλντερ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε μέσω X πως «προσεύχεται για τα θύματα αυτής της στοχευμένης τρομοκρατικής επίθεσης» προσθέτοντας ότι «η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη σπουδαία χώρα μας».

