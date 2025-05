ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Φιλαδέλφεια - Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας 26/5 στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια, μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

A mass shooting occurred in Fairmount Park in Philadelphia near Lemon Hill Drive, resulting in two deaths and at least nine injuries.

The shooting occurred around 10:30 p.m. during a car meetup. At least two of the victims were juveniles.

Police reported a large presence at the… pic.twitter.com/zM8Yl1YnKO