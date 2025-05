Αμβούργο: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένων - 12 τραυματίες, 3 σοβαρά

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε σταθμό τρένων στο Αμβούργο της Γερμανίας την Παρασκευή 23/5, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες, ενώ μία γυναίκα συνελήφθη από την ομοσπονδιακή αστυνομία.

