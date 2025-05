Στα χνάρια του πατέρα του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: «Ίσως μια μέρα να...»

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν αποκλείει το γεγονός να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στο μέλλον, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του.

Ο 47χρονος πρωτότοκος γιος του Τραμπ, στη διάρκεια οικονομικού φόρουμ στην Ντόχα, όταν η συντονίστρια του πάνελ τον ρώτησε αν σκέπτεται να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, μετά την αποχώρηση του πατέρα του απάντησε «Δεν ξέρω, ίσως μια μέρα, αυτή η κλίση υπάρχει».

