Τρόμος στη Μόσχα: Εκρήξεις και φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Φωτιά ξέσπασε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην καρδιά της Μόσχας, μετά από εκρήξεις σε αυτοκίνητο σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Έγιναν τρεις εκρήξεις στο όχημα που βρισκόταν στο υπόγειο πάρκινγκ, προκαλώντας αναστάτωση. Η φωτιά, στο εμπορικό κέντρο Afimall City, τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε για αρκετή ώρα τον ουρανό της περιοχής.

A car exploded in the Moscow business district where last week state media showed drone operators working from pic.twitter.com/3bnEq05Em0

Ρωσικά δίκτυα μεταδίδουν ότι στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και πολλά συνεργεία της πυροσβεστικής.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Three explosions followed by a large fire in #Moscow... Emergency service are in route. Looks like a parking garage.#OSINT pic.twitter.com/yp64QHhDeO