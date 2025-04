Κωνσταντινούπολη: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ - Αισθητός και στη Θράκη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Τουρκία, μετά από δύο απανωτούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), η δόνηση ήταν μεγέθους 6,2 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος τα 6 χλμ. στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Ακολούθησε και δεύτερη δόνηση 5,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 13 χλμ. και ίδιο επίκεντρο.



A magnitude-6.2 #earthquake struck western #Turkey on Wednesday, according to the European-Mediterranean Seismological Centre. Residents in Istanbul reported feeling the shaking. pic.twitter.com/rd4S4r5Sj5

Νωρίτερα, είχε σημειωθεί δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ, ο οποίος ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος στα 16 χλμ., γι΄αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

#BREAKING : An earthquake with a preliminary magnitude of 6.2 has shaken Istanbul, Turkey’s emergency management agency says. There were no immediate reports of damage or injuries.#Istanbul #Turkey #earthquake #emergency pic.twitter.com/AY3w4L0luK