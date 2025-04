Mελάνια Τραμπ: Chic εμφάνιση σε παιδική πασχαλινή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο

Ευδιάθετη και χαμογελαστή, με μια ιδιαίτερα chic εμφάνιση απαθανατίστηκε η Μελάνια Τραμπ, τη Δευτέρα του Πάσχα, μετά από αρκετό καιρό.

Mελάνια και Ντόναλντ Τραμπ στο Easter Egg Roll στον Λευκό Οίκο/ AP Photo/Mark Schiefelbein

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου έδωσε το «παρών» στο πλευρό του πλανητάρχη κατά την εκδήλωση Easter Egg Roll, που γίνεται κάθε χρόνο στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Η 54χρονη Μελάνια Τραμπ και ο 78χρονος Πρόεδρος των ΗΠΑ σφύριξαν ταυτόχρονα για να δώσουν το σύνθημα στα παιδιά να ξεκινήσουν τον ετήσιο διαγωνισμό ρολαρίσματος αυγών.

Αργότερα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ διάβασε στα παιδιά ένα παιδικό βιβλίο με πασχαλινό θέμα.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εντυπωσιακή και σε αυτήν της την εμφάνιση/ Φορούσε μπεζ καμπαρντίνα δεμένη στη μέση και χαμηλές μυτερές γόβες. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα, ελαφρώς κυματιστά.

Η ίδια είχε επικοινωνήσει την παρουσία της στο Easter Egg Roll την περασμένη εβδομάδα.

«Καθώς οι οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν το Πάσχα, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στο αφοσιωμένο προσωπικό της Ανατολικής Πτέρυγας για την ακούραστη προσπάθειά του στην προετοιμασία του επερχόμενου White House Easter Egg Roll.

On this Easter Monday, we remember His Holiness, Pope Francis.

I join millions of people around the world in mourning his loss. I will always cherish my trip to the Holy See in 2017.

May he rest in peace.