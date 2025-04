Συντριβή αεροπλάνου στη Φλόριντα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Αεροπλάνο έπεσε την Παρασκευή (11/4) κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο, στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αναφέρει ότι πρόκειται για ένα μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Photos from the scene of the plane crash in Boca Raton, Florida show significant damage to multiple vehicles.

All three people onboard the Cessna 310R plane were killed, according to local emergency scanners.

Photo credit to @chinupcupchamp pic.twitter.com/rDlcdeclOy