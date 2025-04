Νέα Υόρκη: CEO της Siemens και η οικογένειά του τα θύματα της συντριβής

Ο CEO της Siemens στην Ισπανία και η οικογένειά του είναι τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης την Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, οι οποίοι μόλις είχαν φτάσει στην πόλη.

Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του CEO της Siemens στην Ισπανία

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx