Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Υόρκη στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου

Ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, όπως κάθε χρόνο, τίμησε την επέτειο της 25ης Μαρτίου, της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, με μια μεγαλειώδη παρέλαση στην καρδιά του Μανχάταν.

Στα 204 χρόνια από την ελληνική επανάσταση η 5η Λεωφόρος απέκτησε ελληνικό παλμό με τους ομογενείς να παρελαύνουν για τρεις ώρες υπο τους ήχους ελληνικών εμβατηρίων.

The 2025 NYC Greek Independence Day Parade on March 30 was the largest in America! 🇬🇷🇺🇸 Led by the Acropolis flag & #Evzones , over 120 groups, 52 floats & 15 bands marched up 5th Ave from NY, NJ, CT & Montreal. Bravo to the organizers & all who made it unforgettable! #GreekParade pic.twitter.com/DDvVWQZVR1

Με κεντρικό σύνθημα «Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ» δεκάδες ομογενειακές οργανώσεις, ομοσπονδίες, κοινότητες, σχολεία, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανισμοί, εκκλησίες και χιλιάδες πολίτες ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας ελληνικές σημαίες στα χέρια γέμισαν με γαλανόλευκα χρώματα τους δρόμους της Νέας Υόρκης δίνοντας δυναμικό παρών στην πιο εμβληματική εκδήλωση του απόδημου ελληνισμού.

Τα βλέμματα όλων τράβηξε το Άγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς που παρέλασαν περήφανοι και καμαρωτοί σε άψογο σχηματισμό, αμέσως μετά το πέρασμα της Ελληνικής Σημαίας της Ακρόπολης.

Very Proud to participate in the Annual Bowling Green Greek Flag Raising Ceremony, on March 28th, 2025, to start the celebrations for the #GreekIndependenceDayParade

The #Evzones marched with the 🇬🇷🇺🇸Community to Bowling Green in Lower Manhattan!

Congrats to the organizers! 🇬🇷🇬🇷 pic.twitter.com/ICEaIcnXvk