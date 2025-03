Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα Νησιά Τόνγκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών σημειώθηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου στα Νησιά Τόνγκα, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο έκανε λόγο για σεισμό 7,1 βαθμών.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe