Ιταλία: Συναγερμός λόγω κακοκαιρίας - Πλημμύρες στην Τοσκάνη

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, εξαιτίας κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει, κυρίως, τις περιφέρειες της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

Στην Φλωρεντία, η στάθμη του ποταμού Άρνο έχει ανέβει σημαντικά ενώ σε προάστιο της πόλης, υπερχείλισε χείμαρρος. Στην πόλη Πιστόια, πάντα στην Τοσκάνη, αποφασίσθηκε ότι τα σχολεία και τα δημόσια πάρκα θα πρέπει να μείνουν κλειστά μέχρι και αύριο. Στην πόλη Πράτο, επίσης, ο δήμαρχος αποφάσισε ότι όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά μέχρι τα μεσάνυχτα. Για προληπτικούς λόγους, σε διάφορα σημεία της περιφέρειας αυτής της κεντρικής Ιταλίας, ζητήθηκε από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται στο ισόγειο.

#Maltempo #Firenze, decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [#14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC