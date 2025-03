Ουκρανία: Το μπαλάκι τώρα στον Πούτιν για την επίτευξη ειρήνης

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δέχτηκε χθες Τρίτη αμερικανική πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός 30 ημερών με τη Ρωσία, δηλώνοντας «έτοιμη για την ειρήνη» έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, προτρέποντας τη Μόσχα να ανοίξει τα χαρτιά της, έπειτα από συνάντηση αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία.

Πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών δέχθηκε η Ουκρανία στη συνάντηση με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - AP Images

Μετά τις συνομιλίες, απούσης της Ρωσίας, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πως σε αντάλλαγμα αίρεται «άμεσα» η παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου και της ανταλλαγής πληροφοριών.

I want to express my gratitude to all our people and warriors who heroically fight for Ukraine. Your strength and energy are with us every day—we have no right to make mistakes.



Thank you, President @ZelenskyyUa, for your leadership. pic.twitter.com/gfCsipLgwB