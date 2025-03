Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα – Τουλάχιστον 32 τραυματίες

Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκαν στα ανοικτά των βρετανικών ακτών του Γιορκσάιρ, (βόρεια Αγγλία), στη Βόρεια Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια πελώρια πυρκαγιά.

Οι βρετανικές αρχές αντέδρασαν κατεπειγόντως, αναπτύσσοντας αεροσκάφη και ναυαγοσωστικές λέμβους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι να έχουν τραυματιστεί.

Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Stena δήλωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Crowley είναι το ένα από τα πλοία που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας είπαν στο Reuters ότι τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων Stena Immaculate και το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong.

Τηλεοπτικές εικόνες που μετέδωσε το BBC δείχνουν τουλάχιστον ένα πλοίο να φλέγεται με σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

UK coastguards say rescue operation underway after a collision between an oil tanker and a cargo ship in the North Sea.



Both vessels are well ablaze pic.twitter.com/mYI2utYo7r