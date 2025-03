Χάος στη βουλή της Σερβίας - Με εγκεφαλικό μια βουλευτής

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα συνεδριάσεων της σερβικής βουλής. Βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία προσπάθησε να διακόψει την συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Η αίθουσα γέμισε καπνό και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, ωστόσο η πρόεδρος της βουλής αρνήθηκε να διακόψει την συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

‼️🇷🇸 BREAKING: Serbian Lawmaker Suffers Stroke, Another Injured During Chaos in Parliament!



Jasmina Obradović, a member of the Serbian Progressive Party (SNS), suffered a stroke amid the chaos in the #Serbian Parliament. Meanwhile, fellow lawmaker Jasmina Karanac was also… pic.twitter.com/6JQl5PphaN