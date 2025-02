Γονείς προσπάθησαν να στραγγαλίσουν την 17χρονη κόρη τους

Δύο γονείς στην Ουάσινγκτον αποπειράθηκαν να στραγγαλίσουν τη 17χρονη κόρη τους, ως μια πράξη τιμής γιατί πήγε ενάντια στη βούλησή τους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 44χρονος Ιχσάν Αλί και η 40χρονη σύζυγός του, Ζάχρα Σουμπχί Μοχσίν Αλί κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας, απόπειρα απαγωγής και επίθεση σε βάρος της κόρης τους.

Βίντεο μάλιστα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της κοινότητας Λέισι έχει καταγράψει την απόπειρα δολοφονίας της 17χρονης κοπέλας.

How is this happening in the United States?



Two parents allegedly tried to choke their 17-year-old daughter outside her high school in an attempted “honor killing” for refusing an arranged marriage with an older man, according to police.

Ihsan Ali and his wife, Zahraa Ali, were… pic.twitter.com/etzcwwuz94