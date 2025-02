Τραμπ: Κοντά σε συμφωνία με Ουκρανία για τα πολύτιμα ορυκτά 

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πως ελπίζει σε μια «δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο χώρες διαπραγματεύονται την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών σε στρατηγικής σημασίας ορυκτά της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει παράλληλα τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης με στόχο την ειρήνευση στην Ουκρανία και είχε επικοινωνήσει τόσο με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αμερικανοί και ρώσοι αξιωματούχοι είχαν διαβουλεύσεις στη Σαουδική Αραβία, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ αντικατέστησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έπειτα από δυο χρόνια στη θέση, ενώ συνήθως η θητεία είναι τετραετής.

Πρόκειται για τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, 62 ετών, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο υποπτέραρχος ε.α. Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν για τα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσίας του», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος εξαίροντας τον «διακεκριμένο ηγέτη».

Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε προεκλογικά πως αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο θα «νοικοκύρευε» το κράτος, αποπέμποντας πολλούς και διάφορους κορυφαίους αξιωματούχους, ακόμη και κάποιους σε θέσεις παραδοσιακά σταθερές ανεξαρτήτως της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία.



