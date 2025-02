Χαμάς: Παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων - Μακάβριο σόου

Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη λωρίδα της Γάζας τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με ζωντανή αναμετάδοση από το Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα αυτού του παλαιστινιακού εδάφους.

Οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού φαίνονται να απομακρύνονται αφού παρέλαβαν τις σορούς των ισραηλινών ομήρων.

Η Χαμάς μεταφέρει τα τέσσερα φέρετρα με τους νεκρούς ομήρους / AP (Abdel Kareem Hana)

Τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου, είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως πάνω σε μια εξέδρα.

Το Ισραήλ περιμένει σήμερα την επιστροφή των σορών των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών αντιστοίχως την ημέρα της απαγωγής τους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και αυτών της μητέρας τους, της Σίρι Μπίμπας, και του Οντέντ Λίφσιτς, ο οποίος ήταν την ημέρα εκείνη 83 ετών.

Απαρηγόρητοι οι συγγενείς Ισραηλινών θυμάτων της Χαμάς / AP (Oded Balilty)

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους», δήλωσε χθες, Τετάρτη 19/2, το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων παραδίδονται από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Hamas hands over bodies of four Israeli captives who were killed in Israel's bombardment, to Red Cross in Khan Younis, Gaza, on February 20 pic.twitter.com/ao7Vm6lT8h