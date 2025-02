«Ζήτω ο βασιλιάς»: Ο Τραμπ κατήργησε τα διόδια στη Ν. Υόρκη κι έβαλε στέμμα

Τα διόδια στη Νέα Υόρκη -που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπαίντεν- ανακοίνωσε την Τετάρτη 19/2 πως θα καταργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρέωση για τα διόδια ήταν στα 9 δολάρια για τους οδηγούς που εισέρχονται στο Μανχάταν για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Σύμφωνα με όσα είπε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, το μέτρο καταργείται. «Το Μανχάταν και όλη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος.

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα εξώφυλλο του γνωστού περιοδικού TIME, το οποία φτιάχτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, και απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να ποζάρει φορώντας μία κορώνα στο κεφάλι του και έχοντας στο background τη Νέα Υόρκη.

Δείτε την ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα social media:

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB