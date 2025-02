Στη φυλακή γονείς μπαλαρίνας που ζύγιζε 27 κιλά στα 17 της χρόνια

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι γονείς μιας έφηβης μπαλαρίνας στην Αυστραλία, η οποία ζύγιζε μόλις 27 κιλά στα 17 της χρόνια.

Οι γονείς καταδικάστηκαν τον περασμένο μήνα από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Περθ για παραμέληση της κόρης τους.

Σύμφωνα με το CNN, η νεαρή μπαλαρίνα ήταν υποσιτισμένη, είχε εύθραυστα μαλλιά και ξεφλουδισμένο δέρμα και κινδύνευε να υποστεί καρδιακή ανακοπή, ακόμα και θάνατο.

Ωστόσο, οι γονείς της ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο πως όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της επιλογής της κόρης τους να είναι vegan. Μάλιστα φέρονται να πλαστογράφησαν το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης τους για να ταιριάζει η διάπλασή της με την ηλικία της.

