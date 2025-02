Γαλλία: Επίθεση με χειροβομβίδα σε μπαρ στη Γκρενόμπλ

Επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε χθες το βράδυ σε μπαρ της Γκρενόμπλ στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστος έριξε τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο σοβαρά. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα κι αυτό της τρομοκρατικής ενέργειας.

ADMIN POST.



Twelve people were wounded tonight as someone threw a grenade into a bar in the city of Grenoble in southeastern France, the bar is in the Olympic Village neighbourhood, built when the city hosted the 1968 Winter Olympics.



Those days are long gone. pic.twitter.com/JEEtKxjZWd