Αστεροειδής «δολοφόνος πόλεων» πλησιάζει τη Γη

Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας του Χόλυγουντ, αλλά είναι γεγονός. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένας αστεροειδής που χαρακτηρίζεται ως «δολοφόνος πόλεων» θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη στις 2 Δεκεμβρίου 2032.

Ο αστεροειδής, που ονομάζεται 2024 YR4, έχει το μέγεθος του Αγάλματος της Ελευθερίας και φέρει την εκρηκτική δύναμη πολλαπλών πυρηνικών βομβών.

Οι αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά τον αστεροειδή 2024 YR4 τον Δεκέμβριο του 2023, από τηλεσκόπια της NASA στη Χιλή. Τότε, η πιθανότητα σύγκρουσής του με τη Γη υπολογίστηκε σε ένα μέτριο 1,2%, ποσοστό καθόλου ανησυχητικό.

❗️🪨🌎 - NASA and the ESA have increased the probability of Earth impact by asteroid 2024 YR4 to 2.3% in 2032. This asteroid, ranging between 40 to 90 meters (131 to 295 feet) in diameter, is classified at level 3 on the Torino Scale, which assesses the threat level of near-Earth… pic.twitter.com/LsgvctWGPR