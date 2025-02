Βρυξέλλες: Πυροβολισμοί στο μετρό - Ανθρωποκυνηγητό για ενόπλους

Η βελγική αστυνομία αναζητά ένοπλους άνδρες μετά από πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν έξω από σταθμό του μετρό στο κέντρο των Βρυξελλών.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να φορούν μπαλακλάβα και να κρατούν όπλα που παρομοίαζαν με τύπου Καλάσνικοφ στην είσοδο του σταθμού Clemenceau στη βελγική πρωτεύουσα νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το BBC.

#BREAKING 🇧🇪Belgian police are searching for armed suspects after a shooting at a Brussels metro station. CCTV footage shows two men in balaclavas carrying what appear to be Kalashnikov rifles at Clemenceau station early Wednesday.



